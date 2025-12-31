Snow Man¡¢Âç¤ß¤½¤«¤â½ÐÄ¥¼÷»Ê¤Ç¡ÈÃËµ¤¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡É¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬31Æü¡¢YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡ØSnow Man Special Live ¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025 ¡Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¢¦ÂçºîÀï?!¡Á¡Ù¡Ê¢¨¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹ç´Ö¤Ë³Ú¤·¤ó¤À½ÐÄ¥¼÷»Ê¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤«¤±ÃËµ¤¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦±é¡ª£²ÆüÊüÁ÷¡Ø¤½¤ì¥¹¥ÎSP¡Ù¤ÎSnow Man
¡¡º£²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¶Ê´Ö¤ÎMC¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¼÷»Ê²°¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MC¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¿¦¿Í¤¬°®¤Ã¤¿¼÷»Ê¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤¿9¿Í¡£¤³¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÃËµ¤¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ï¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¾¡Íø¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤¬¶¯¤¤¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¼ß·¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤â2²ó¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¤Ç¤â¤³¤Î¤¯¤À¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¿¼ß·¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼Â»Ü¡£º£²ó¤ÏSnow Man¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¡£²áµî2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬120Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥Î¤ß¤½¤«¤ªÉÊ½ñ¤
1st¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼
2nd¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§±é½Ð²È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡ÁSnow Man's ¥½¥ó¥°¥¹¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á
3rd¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§±é½Ð²È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡Á¥«¥Ð¡¼'s ¥½¥ó¥°¥¹¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á
4th¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÂçºîÀï
5th¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§¥·¥á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼
