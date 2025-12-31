¡Ú¹ÈÇò¡ÛM!LK¡¡·ëÀ®11Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÌ´ÉñÂæ¡¡SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ËÍµÈ¹°¹Ô¤â¥Î¥ê¥Î¥ê
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃËÀ5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM¡ªLK¡Ê¥ß¥ë¥¯¡Ë¡×¤¬½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡M¡ªLK¤Ïº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¡¢±öºêÂÀÃÒ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¤«¤é¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¡£2014Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£¶ÊÃæ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¡¢¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡Ö2025¡¡T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¸ì30¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Î¾§Á°¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë¡©¡×¤È¥«¥á¥é±Û¤·¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤Ï¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£