¡Ú¹ÈÇò¡Û¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×ÏÂÁõ¤Î52ºÐ½÷Í¥¤ÎÈþ¤ËÁûÁ³¡Ö¸«¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×£Ø¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
½÷Í¥¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê52¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÏÂÁõ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇòSP¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÎÅÓÃæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿18Ç¯³Ú¶Ê¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤É¤±¡×¤Î²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÀÄ¤Ë²ÖÊÁ¤¬Éâ¤«¤ÖÏÂÁõ»Ñ¤Î¾¾Åè¤¬¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ä¼ê¤ò¿¶¤ë±ÇÁü¤¬Âç±Ç¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÏÂÁõ¤ÈÈþËÆ¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¹ÈÇò¡¢ÏÂÁõ¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¸«¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò½Ð¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Öº£Æü¥¤¥ÁÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤«¤é¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¾Åè¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¡¢½÷Í¥üâÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢ÇÐÍ¥ÃçÌîÂÀ²ì¡¢À¼Í¥ÌîÂô²í»Ò¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»°±ºÃÎÎÉ¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Î»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£