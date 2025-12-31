¤Áー¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Ã¡ÚÂè341ÏÃ¡Û¡Öº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
2025Ç¯¤Ï¡¢¤Áー¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ëÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
Âè3´¬¤âÌµ»ö¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¼Â¤ê¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Áー¤Á¤ã¤ó¤¬16ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¤¤í¤¤¤í¥¬¥¿¤¬Íè¤ëÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Áー¤Á¤ã¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÉ½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¸µµ¤¤À¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤¤¤íµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢Â¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¤Ê¿©Íß¤Î¿ê¤¨¤µ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÇ¯Îð¤¬¸«¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤ÀÂÎ¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë»þ´ü¤Ë¾É¾õ¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿ÕÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãí°Õ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Æ¤è¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¸¤¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Ë¸µµ¤¤Ç¤â¡¢ËýÀÅª¤Ë¿ôÃÍ¤ä¤¤¤í¤¤¤í°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢2026Ç¯¤â¤Þ¤¿1Ç¯¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Áー¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¡²è¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤â´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬±Ê±ó¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯ÅÙ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£