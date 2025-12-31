Èâ¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸¤¢ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÈá·à¤¬¡Ä»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ø20ÉÃ¸å¤Î¸÷·Ê¡Ù¤¬500ËüºÆÀ¸¡Öº¤¤ê´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë£÷¡×¤ÈÀä»¿
Èâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë"¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥¹¥Úー¥¹"¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸÷·Ê¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Î¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë"¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥¹¥Úー¥¹"¤òÈ¯¸«¡£Èâ¤Î²¼¤Ë¤Ç¤¤¿¶Ï¤«¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ë¿È¤ò¤Í¤¸¹þ¤Þ¤»¡¢Èâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Úー¥¹¤ÎÄø¤è¤¤¶¹¤µ¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÈâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®»Ï¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤¿¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä
¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Èâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Þ¥Þ¤¬ÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é¡¢¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤¬¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤¬¡Ö½Ð¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÈâ¤Î²¼¤ËÂÎ¤òÆþ¤ì¡¢Èâ¤Î¿¿²¼¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤ªÊ¢¤¬¤Ä¤Ã¤«¤¨¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤½¤ó¤Ê°¦¤é¤·¤¤¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤Ã¦½Ð¤ËÀ®¸ù¡ª
¤ªÊ¢¤¬Èâ¤Ë¤Ä¤Ã¤«¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÊÒÊý¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Æ½Ð¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò¹¤²¤Æ¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î³Ê¹¥¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î°ÌÃÖ¤ò¾¯¤·¤À¤±¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤Î¤Û¤¦¤Ë¤º¤é¤½¤¦¤È¥Þ¥Þ¤¬¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Â¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Èâ¤¬¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¿©¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥Þ¥Þ¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤òÈâ¤Î²¼¤«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÊýË¡¤È¤Ï¡Ä¥Þ¥Þ¤¬¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¡ªÂç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤¬±ó¤¯¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÀï¤¬¸«»öÀ®¸ù¡£¥Þ¥Þ¤¬¡Ö½Ð¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÈâ¤Î²¼¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Â¤òÆ°¤«¤·¡¢Èâ¤Î²¼¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Èâ¤Î²¼¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½Ð¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤é¡¢Æþ¤ë»þ¤â¾¯¤·ÌµÍýÌðÍý¤Ç¹¥¤£÷¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤ËÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²¤Î¡¢¤Î¤ó¤Ó¤êÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¡¹¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§°ËÆ£Íª
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£