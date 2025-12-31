¡Ú¹ÈÇò¡Û&TEAM¡¦K¡¢¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¥¿¥Ã¥°¡¦º£ÅÄÈþºù¤ÈºÆ¶¦±é¡¡È¿¶ÁÁê¼¡¤°¡Ö¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤â¤¤Æ¡¼¡¼¡¼¡¼¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë&TEAM¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎK¤¬¡¢¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Àº£ÅÄÈþºù¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄ¤ÈK¤Ï¡¢¡ØÅìµþ2025 À¤³¦Î¦¾å¡Ù±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤ò·ë¤ó¤ÀÃç¡£ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡Ö»ä¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¤¹¤Æ¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤´°ì½ï¡×¤È´¶·ã¡£K¤â¡Ö¶¥µ»¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎºÆ¶¦±é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ó¤Î¤¢¤Ã¤Ä¡×¡Ö¥±¥¤¤¯¤ó¤Èº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÍí¤ß´Ñ¤ì¤¿¡×¡ÖK¤¯¤ó¤ÈÈþºù¤Á¤ã¤ó¤ÎÍí¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤â¤¤Æ¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤ÈK¤¯¤ó¤ÎÍí¤ß¤ÇÏÂ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡&TEAM¤Ï¡ÖFIREWORK¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×Æâ¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤Ë»²²Ã¡£MAKI¤¬»°»³¤Ò¤í¤·¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
