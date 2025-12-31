¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¡ª Ç¯Îð¤¬Î¥¤ì¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤ÈÏÃ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¡Ä¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤ÎËå¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¡½¡½¡£Ì¡²è²È¡¦²£»³Î»°ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÉü½²¤¹¤ëÏÃ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥Þ¤ÎÁÐ»Ò¤Î»Ð¤¬Ëå¤ËÀ®¤êÂå¤ï¤ê¡¢¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤Ø¤ÎÉü½²¤ò´ë¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÈÂ²¤Î¹³Áè¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÎÏÇ¤¤»¤ÊÅ¸³«¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¾ð¡¦ÅØÎÏ¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¤Ë¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê·ù¤¬¤é¤»¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²£»³¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿±¢¼¾¤Ê¤¤¤¸¤á¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡© ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÀ©ºîÎ¢ÏÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤·¤¿¥Ñ¥ÑÍ§·Ð¸³ÃÌ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ºÊ¤ÇÌ¡²è²È¤Î²ÃÆ£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤â»þ¡¹ÅÐ¾ì¡ª
²£»³Î»°ì¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢²£»³¡Ë¡§¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤µ¤óÆ±»Î¤ÇÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥ê¥¢¥ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬4¿Í¤¤¤ë¥Î¥Ð¥é¤Ï¾¯¤·Ç¯¾å¤ÎÀßÄê¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
²£»³¡§¤¦¤Á¤ÎºÊ¤â¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤µ¤ó¤¬10ºÐ¤¯¤é¤¤¼ã¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¥ª¥¶¥±¥ó¡Ê¾®Âô·òÆó¡Ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À¤Âå¤¬°ã¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ¡¢¹²¤Æ¤ÆÂ¾¤ÎÏÃÂê¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
²ÃÆ£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÀ¤Âå¤È²¼À¤Âå¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Î·Ò¤²Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª Ì¡²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤À¤È¡¢¥Î¥Ð¥é¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
²£»³¡§¤¤¤¸¤á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Î¥Ð¥é¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¥¼¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Î¥Ð¥é¤Ï¥Ä¥Ð¥¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤á¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Î¥Ð¥é¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¾Ç¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡½¡½É½¾ð¤¬Ë¤«¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¡§Õ»¤Ó¤Ø¤Ä¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤È¤«¡¢Áþ¤¿¤é¤·¤¤´é¤È¤«¡¢´é¤ÎÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥²¡¼¥à¤¬²¼¼ê¤ÊÀßÄê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤¢¤¢¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¥²¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥°¥Ã¥º½¸¤á¤Ê¤É¤ËÇ®¤ò¤¢¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤Ê¤È¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤