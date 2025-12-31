¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÆüÂçÆ£Âô¤Î¥¨¡¼¥¹ÍÀî¤¬2ÆÀÅÀ¡¡¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ÈÆÀÅÀ²¦¡×
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡ÆüÂçÆ£Âô2¡½0²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡UÅù¡¹ÎÏ¡Ë
¡¡2Âç²ñ¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬¡¢5Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬»³³Ø·Ý´Û¤ò2¡½0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£FWÍÀî·¼²ð¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¼«¤éÆÀ¤¿PK¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£Æ±34Ê¬¤Ë¤âº¸CK¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò·è¤á¡¢2¡½0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¼ì·®¤Î2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÆÀÅÀ²¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢È¿¾ÊÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÁ°È¾¤Ë·èÄêµ¡¤¬2ËÜ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ìó1Ëü4000¿Í¤¬´ÑÀï¤·¤¿Âç²ñ½éÀï¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±þ±ç¤ä´ÑµÒ¤Î¿ô¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÀî¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ïº´Æ£µ±¾¡´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÂÕ¤ë¤Ê¡×¤È¥«¥Ä¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤Ê¤É¼«¿È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤¿¸åÈ¾¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡10·î¤Î¸©Âç²ñ½éÀï¤Ç±¦É¨ÆâÂ¦¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Á´¼£2¥«·î¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É²óÉü¤Ç1¥«·î¸å¤Î·è¾¡¡¦¶Í¸÷³Ø±àÀï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ëÉü³èÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë²óÉü¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤â¤¦¡Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ë95¤«¤é100¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£Á´¹ñÀ©ÇÆ¤ÈÆÀÅÀ²¦¤Ø¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£