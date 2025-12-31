ORANGE RANGE¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥Þ¥æ¥ê¥«¤âÅÐ¾ì¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×Ç®¾§
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
19Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¢ORANGE RANGE¤Ï¡¢07Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤«¤é¡ÖÊ¿À®¤ÎÌ¾¶Ê¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢RYO¤¬¡Ö¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤«¤±À¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£Ê¿À®¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¥®¥ã¥ë¥À¥ó¥µ¡¼¥º¤äÂ¾¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¿¤Á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÇ®¾§¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤ÎÎáÏÂ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óMV¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÏRYO¤¬¡Ö¤µ¤¢¤µ¤¢2025Ç¯¤â¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Á¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÎß·×ºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡¡¡ÊÎáÏÂver¡¥¡Ë¡×¤È¤·¤¿MV¤â¸ø³«¤·¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¤òµ¯ÍÑ¤·¤ÆÊ¿À®¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤²¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£