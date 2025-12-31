¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£Ó²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÛÀÄ»³¼þÊ¿¡¡Â®¹¶¤ÇÂç²ñºÇÂ¿£¶ÅÙÌÜ£Ö¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ä10¼þ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡¡Á£Ó£ÇÂè£´£°²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡Á¡¡¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡¡Ê¿Èø¾»¹¸ÇÕ¡Á¡×¤Ï£³£±Æü¡¢£±£²£Ò¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ»³¼þÊ¿¡Ê£´£±¡á°ËÀªºê¡Ë¤¬Æ¨¤²¤ÆÂç²ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£¶²óÌÜ¤Î£Ö¤ò¾þ¤ê¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£¶²óÌÜ¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÄÌ»»£±£²£µ²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£
¡¡¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¬¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢º£ÀáÌ¤¾¡Íø¤Î£Ó£±¤À¤Ã¤¿¡££´Ï¢¾¡¤Î¹õÀîµþ²ð¡¢»îÁö¥¿¥¤¥à£±ÈÖ»þ·×£³¡¦£²£´ÉÃ¤Îº´Æ£Îå¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹õÀî¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¶õ²ó¤ê¤·¡¢º´Æ£Îå¤â½ÐÃÙ¤ì¤ë¡££±¥³¡¼¥Ê¡¼Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Àá¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀÄ»³¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤Æ¡¢ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤»×¤Ã¤¿¡£ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¶õ²ó¤Ã¤Æ¤â¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¼Â¤ê¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤Þ¤µ¤«¡£¤¢¤ì¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡££±£°¼þ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÁÛÄê³°¤ÎÆ¨¤²Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶â»ÒÂçÊå¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤·¤Î¤®¡¢£Ö¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¹õ¤Á¤ã¤ó¤È¡Ê¹õÀîµþ²ð¡Ë¤«¡¢¡Êº´Æ£¡ËÎå¤È¤«Â®¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£ÅöÁ³¡¢Í¥¾¡¤â¤·¤¿¤¤¡£º£Æü¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÀº¿À¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¼ã¼ê¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÇÁö¤Ã¤¿¡×
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¾¡Íø¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤ÏÃÏ¸µ£Ç£É¥·¥ë¥¯¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÀ©¤·Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ£Ó£Ç¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤ÈÀµÄ¾¡¢»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡££Ó£Ç¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¤äÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡£
¡¡£²£¶Ç¯¤Ï£¸Æü³«Ëë¤ÎÃÏ¸µ£Ç£É¥·¥ë¥¯¥«¥Ã¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤â¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤Ï¡¢ÀÄ»³¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£