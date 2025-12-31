¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£Ó¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡ÛÊ¿ÅÄ²í¿ò¤¬´°Á´£Ö¡Ö£Ó£ÇÍ¥¾¡¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤¸¤ã¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡¡Á£Ó£ÇÂè£´£°²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡Á¡¡¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡¡Ê¿Èø¾»¹¸ÇÕ¡Á¡×¤Ï£³£±Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£±£±£Ò¤Ç£Ó£Ó¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¿ÅÄ²í¿ò¡Ê£´£´¡áÀî¸ý¡Ë¤¬À©¤·¡¢£µÏ¢¾¡¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½¸Ãæ¤·¤ÆÀÚ¤ì¤¿¡£¤¤¤¤°ÌÃÖ¤¬¼è¤ì¤¿¡×¤È£±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¹¥°Ì¤òÃ¥¼è¡£Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¾®ÎÓ¿ðµ¨¤ÈÄ¹ÅÄÃÕÌé¤¬·ã¤·¤¤ÀèÆ¬Áè¤¤¤òÅ¸³«¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¸þ¤¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ã¼ê¤Î¸å¤í¤Ç¸×»ëâ¾¡¹¤È¾¡µ¡¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£¤½¤·¤ÆÄ¹ÅÄ¤òÈ´¤µî¤ë¤È¡¢£·¼þ£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÎ®¤ì¤¿¾®ÎÓ¤òÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤Æ¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÁ°ÁöÀî¸ý¤«¤é£¸Ï¢¾¡¤È¤·¡¢£²Ï¢Â³´°Á´£ÖÃ£À®¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼êÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¡££±Ãå¤ò¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿£±Ç¯¡£·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢£²£°£²£µÇ¯¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö£Ó£ÇÍ¥¾¡¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï£Ó£Ç¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¡£Æ»¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡££Ó£ÇÀïÀþ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢Ç¯Ëö¤Î£Ó£Ó¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀï¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£