Snow Man¡¢¡È²û¤«¤·¡É°áÁõ¡¦¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¡Ä¸ÄÀÇúÈ¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿À¥»¥È¥ê¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛSnow Man¤¬¡¢12·î31Æü¤ÎÂç³¢Æü¤ËYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡ÖSnow Man Special Live ¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025 ¡Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¢¡ÂçºîÀï¡©¡ª¡Á¡É¡Ê¢¡¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¡Ö¿è¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÀ¸ÇÛ¿®Á°X¥Ý¥¹¥È
2nd¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ö±é½Ð²È¤Ï¤¢¤Ê¤¿ ¡ÁSnow Man¡Çs ¥½¥ó¥°¥¹¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Ëë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤Î3¿Í¡£¡ÖSnow Man LIVE TOUR 2022 Labo.¡×¤Î°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡Ù¤òÈäÏª¡£3¿Í¤¬¾ú¤·½Ð¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿§µ¤¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤ÈÌÜ¹õÏ¡¤Î¡È¤á¤á¤³¤¸¡É¥³¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ ¼÷»Ê²°¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ø·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î¡Ù¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±é½Ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶Ì»Ò¡×¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Ï¸þ°æ¤¬¡Ö·¯¤Ï¤á¤á¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÌÜ¹õ¤Ë¾ù¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊú¤¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤â¡£ÌÜ¹õ¤¬¡Ö¤ä¤À¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¸÷·Ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
´äËÜ¾È¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤Î4¿Í¤Ï¡¢µÜ´Ü¤Î¥½¥í¶Ê¡ØI¡¦¤À¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤òÇ®±é¡£ Snow Man¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤Û¤«¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÈµÜ´Ü¥¿¥¤¥à¡É¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï½ãÇò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È°áÁõ¤Ø¤ÈÃåÂØ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Á¡¢º´µ×´Ö¤Î¥½¥í¶Ê¡Ø¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¾Ð´é¡Ù¤òÁ´°÷¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¬¥é¥é¥¤¥¥å¡ª¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊç¤Ã¤¿¡ÖSnow Man¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÈäÏª¤·¡È¶»¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¡É¤¬¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿À¥»¥È¥ê¡×¡Ö¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âºÇ¹â¡×¡Ö°áÁõ¤¬¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢Âç³¢Æü¤ÎÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²áµî2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬120ËüÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Snow Man¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÈ¿¶Á
¢¡¡ÖSnow Man Special Live ¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025 ¡Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¢¡ÂçºîÀï¡©¡ª¡Á¡×
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢Âç³¢Æü¤ÎÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²áµî2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬120ËüÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
"Snow Man Special Live ¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025 ?¥ê¥¯¥¨¥¹¥È?ÂçºîÀï?!?"— Snow Man / MENT RECORDING (@SN__20200122) December 31, 2025
