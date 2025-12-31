¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛKing ¡õ Prince¹â¶¶³¤¿Í¡¢¶ÊÁ°¤Ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê 3Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î½Ð¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛKing ¡õ Prince¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
3Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëKing ¡õ Prince¤Ï2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¦¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£¡Öµ×¡¹¤Ë¹ÈÇò¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»×¤¦¶Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Ï¡Ö¤Í¤¨¡©¥ß¥Ã¥¡¼¡ª¡×¤È¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Ï¡Ö¤¦¤ó¤½¤¦¤À¤Í¡¢³§¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤È²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ä¤ê¼è¤ê¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¦¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¤È¤â¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡¢»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î¸µ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆµÒÀÊÃæ±û¤Ë¤¢¤ëÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤â°ÜÆ°¤·¡¢²ñ¾ìÃæ¤ò°ìÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¢¡¥¥ó¥×¥ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ½Ð¾ì¤Ç¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¤È¥³¥é¥Ü
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
