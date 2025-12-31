¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛCANDY TUNE¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×ÈäÏª FRUITS ZIPPER¤Ë¥Þ¥¤¥¯ÅÏ¤·¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹ë²Ú½Ð¾ì¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ÈÇò¡×¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê
½é½Ð¾ì¤ÎCANDY TUNE¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¤ä¥Õ¥ê¥ë¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢TikTok¤ò¤Ï¤¸¤áSNS¤ÇÂç¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ó¤À¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤ò¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢2ÈÖÌÜ¤Ë²Î¾§¤¹¤ë»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£CANDY TUNE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Þ¥¤¥¯¤òFRUITS ZIPPER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÏ¤·¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ·Ò¤¤¤À¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ÈÇò¡×¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê
¢¡CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
