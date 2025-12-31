¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛBE:FIRST¡¦MANATO¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¥À¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö²Ä°¦¤¯¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦MANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë¤ÆILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¡¢&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¡¢Number_i¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¤¡Ë¡¢BE:FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Number_i¤ÏÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬ÇÜÂ®¤ÇÆ±¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ILLIT¤ä&TEAM¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¼ê¿¶¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Â³¤¯BE:FIRST¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¼«Í³¤ËÍÙ¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢MANATO¤ÏÈ´·²¤Î¥¥ì¤Ç¥À¥ó¥¹¡£29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê²Ä°¦¤¯ÍÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿MANATO¤¬¥¥ì¥¥ì¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©²Ä°¦¤¯¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¤ÇÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
