¡Ömany happy returns¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤ª½Ë¤¤¤Î¤È¤¤Ë¸À¤¨¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤...¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ömany happy returns¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¡ÖHappy Birthday¡×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤É½¸½¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢Â¿¤¯¤Î¹¬¤»¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ömany happy returns¡×¤Ï¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢Â¿¤¯¤Î¹¬¤»¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
ÃÂÀ¸Æü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤Ç¤è¤¯Åº¤¨¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡ÖMany happy returns, and I hope you have a wonderful year ahead.¡×
¡Ê¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£ÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
