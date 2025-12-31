¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤ä¤¹»Ò¡¡ÆÍÁ³Âç³¢Æü¤Ë£Ø¤Ç¹Ó¤ì¤ë¡ÖÆ¿Ì¾¤Ç°¸ý¤Ê¤ó¤Æ¥À¥Ã¥µ¥¤¡×¡Ö°¸ý½ñ¤¤¤Æ¤ë²Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¡¡¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡Ö²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÉé¤±¤ë¤Ê¡×
¡¡¤ä¤¹»Ò¤¬£³£±Æü¡¢£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÆ¿Ì¾¤Ç°¸ý¤Ê¤ó¤Æ¥À¥Ã¥µ¥¤¤³¤È¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Á¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ù¤¤¤Ê¿Í¤Î°¸ý½ñ¤¤¤Æ¤ë²Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¡¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤Ê¤µ¤¤¡ª¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤í¡ª»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬Âç¹¥¤¤À¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ô»þ´Ö¤Ç£µ£°£°·ï¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡Ö¤¨¤Ã¡©²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡©¡×¡Öº£Ç¯¤ÎÅÜ¤êº£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Í¤Ã¡×¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÉé¤±¤ë¤Ê¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢Á´Éô¤½¤ÎÄÌ¤ê¤¹¤®¤ÆÇï¼ê¡×¤È¿´ÇÛ¤ä±þ±ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£