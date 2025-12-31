¡Ú¹ÈÇò¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¡È¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÇú¾Ð¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®£÷¡×¡ÖÀ¼¤Ï¤¸¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡30²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¡È¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤âÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¡È¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¡É¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¡ÖËÜÇ¯¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤«¤é¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ» ¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¤â»²²Ã¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢¥ä¥Ð¤¹¤®£÷¡ÊË«¤á¤Æ¤ë¡Ë¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÀ¼¤Ï¤¸¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤â¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¹ÈÇò¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¤ªº×¤ê´¶¡×¡Ö°ÂÄê¤ÎÅ·Æ¸¤µ¤ó¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥³¥é¥Ü¤¹¤Æ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
