¡Ú¹ÈÇò¡ÛORANGE¡¡RANGE²Î¾§¤Ë»ëÄ°¼ÔÁûÁ³¡ª¥À¥ó¥µ¡¼Ê¶¤ì¡Ä¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¶«¤ó¤À¡×¡ÖºÇ¹â¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖORANGE¡¡RANGE¡×¤¬19Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡07Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¬¥é¥±¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ËÇ®¾§¡£
¡¡²áµî2²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç¤Ï04Ç¯¤Ë¡Ö¥í¥³¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢06Ç¯¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¡¼¥Í¡×¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÈÇò¤Ç¤ÎÆ±¶Ê²Î¾§¤Ï½é¤á¤Æ¡£º£Ç¯7·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ±¶Ê¤Î¡ÈÎáÏÂÈÇ¡É¿·¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Ç¡ÖÊ¿À®¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÉÁ¤¡¢ºÆ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡¿·MV¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¡×¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£À©Éþ»Ñ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÁûÁ³¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¥Þ¥æ¥ê¥«wwwwwwwww¡×¡Ö¹ÈÇò¥Þ¥æ¥ê¥«½Ð¤Æ¤¤ÆÇú¾Ðwwwww¤Þ¤¸¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¶«¤ó¤Àwwwww¡×¡Ö¹ÈÇò½Ð¾ì²Ì¤¿¤·¤Æ¤ë¤ä¤óww¡×¡Ö¹ÈÇò¤Ë¥Þ¥æ¥ê¥«¤¬½Ð¤Æ¤â¤¦¾ºÅ·¡×¡Ö¥æ¥ê¥«¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤ó¤Ç¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¤Ë¥Þ¥æ¥ê¥«¤¤¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£