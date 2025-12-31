¡Ú¹ÈÇò¡ÛKing ¡õ Prince¡¢3Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¤È¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê±é½Ð¤Ë
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤È¤Ê¤ëKing ¡õ Prince¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¡£¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤â°ì½ï¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¡Öµ×¡¹¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ö±ÊÀ¥¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¡¢¥ß¥Ë¡¼¤â¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤âÍÙ¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÀÖ¡¢²«¿§¡¢¹õ¡¢Çò¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î¤â¤È¤Ø¹Ô¤¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê±é½Ð¤Ë¡£¤Þ¤¿½Ö¤¤ä¸ý¤¬Æ°¤¯¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤Ë¤â»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
