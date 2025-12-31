¡Ú¹ÈÇò¡Û»°±ºÃÎÎÉ¡¢½é¤Î¹ÈÇò¿³ºº°÷¤Ë¾Ð´é¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼J3Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë»°±ºÃÎÎÉ¡Ê58¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡ËÁÆ¬4ÁÈ¤ò¸«½ª¤¨¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Î¾Ò²ð¡£»°±º¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥À¡¼¥¯·Ï¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö½é¤Î¹ÈÇò¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
