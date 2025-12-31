¡Ú¹ÈÇò¡ÛÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡ß¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¡¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ»SP¡×¤Ç¡È¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¡ÉÈäÏª
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢29Ç¯Ï¢Â³30²óÌÜ¤ò¸Ø¤ë±é²Î²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê71¡Ë¤È¤È¤â¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ»¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ²¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡ËüÇî³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡×¤È¤È¤â¤Ë¸«¤»¤¿¥¥ì¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃÄ§Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·Æ¸¤Î²Î¤¦¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ»¡×¤Ë¾è¤»¡¢FRUITS¡¡ZIPPER¡¢CANDY¡¡TUNE¤È¤È¤â¤ËÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡È¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¡É¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥¥ì¥Ã¥¥ì¡ª¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤¨¤°¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯´ØÀ¾ÊÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤ä¡ª¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£