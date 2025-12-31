¡Ú¹ÈÇò¡ÛÁíÀª100¿ÍÄ¶¤¨¤ÎSP¥á¥É¥ì¡¼¤ÇËë³«¤±¡¡»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤â²Î¾§
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
ÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤ÆÁíÀª100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈMrs¡¥¡¡GREEN APPLE¤¬ÅÐ¾ì¡£61Ç¯¤«¤é5Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢Ëë¤¬³«¤±¤¿¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¼ç±é¤·¡¢º£²ó½é»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢76Ç¯È¯Çä¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º9ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤ò¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤È²Î¾§¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢79Ç¯È¯Çä¤ÎÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó29ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡ÖYOUNG MAN¡×¤òÍµÈ¹°¹Ô¡¢CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¡¢Á°ÅÄÏËµ±¤¬¡¢NHKÊüÁ÷³«»Ï70¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ94¡Á95Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤ÎÌ¾¶Ê¤ò´öÅÄ¤ê¤é¡¢Perfume¤¬²Î¾§¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¤ò°½À¥¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MISIA¤¬²Î¤¤¡¢°½À¥¤Ï¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤âÌ³¤á¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¸å¤ËÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉHot100¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤â¹¤¯²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ëºäËÜ¶å¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤ò¡¢¥á¥É¥ì¡¼½Ð±é¼Ô¤ËÇµÌÚºä46¡¢AKB48¤é¤ò²Ã¤¨¡¢½Ð±é¼ÔÍ»Ö¤Ç¾Ð´é¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
³Æ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¡£ÊüÁ÷101Ç¯ÌÜ¤ØÀª¤¤¤Å¤±¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢À¹Âç¤ÊËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú»ûËÜÍùµ±¡Û