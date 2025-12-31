BDÀï»Î¡¢±¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¾×·âKOÉé¤± ¡ÖÀ¨¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¼±¼ÔÀä»¿
¡¡BDÀï»Î¤ò¸µKrush²¦¼Ô¤¬ÀºÌ©¤Ê¡ÈMMA»ÅÍÍ¤Î±¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡É¤ÇÊ´ºÕ¡£Á¯¤ä¤«¤Ê2¥é¥¦¥ó¥É¾×·âKO¤ò¼±¼Ô¤â¾Î»¿¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛBDÀï»Î¤òÀïØË¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼KO
¡¡2025Ç¯12·î31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤ÈÉÚß·ÂçÃÒ¤¬·ãÆÍ¡£2Ç¯Á°¤Î¥¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ÎÂÐÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢ÉñÂæ¤òMMA¤Ë°Ü¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤¬±¦¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼°ì·â¤ÇÉÚß·¤òÄÀ¤á¤ëËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï2023Ç¯Âç³¢Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¡¦¥¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¡£Á°²ó¤ÏÂÇ·â¤ÎÃÏÎÏ¤Ë¾¡¤ë¸µÎ©¤Áµ»¤Ç²¦¼Ô·Ð¸³¤â¤¢¤ë¼ÄÄÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó½Ð¿È¤ÎÉÚß·¤¬È½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢Åª¤Ë¤â¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤Ê¤¤MMA¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É¡¢ÉÚß·¤ÏÂÇ·âÀï¤Ç²Ì´º¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹½¤¨¤ë¼ÄÄÍ¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥Ö¤È±¦¥í¡¼¤Ç·Þ·â¡£ÉÚß·¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤â¼ÄÄÍ¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯ÀÚ¤ê¡¢ÇÔÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿MMA¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤â¼¨¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Ï2¥é¥¦¥ó¥É¡¢ÂÇ·âÀï¤ÎÍÍÁê¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ëÉÚß·¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÄÄÍ¤ÏÎäÀÅ¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢3Ê¬²á¤®¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÉÚß·¤Ø¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£¼Â¶·¤¬¡ÖÁ¯¤ä¤«¤Ê±¦¡ª¡×¤È¶«¤ÖÃæ¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ËÆ¬¤«¤éÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÉÚß·¤Ë¼ÄÄÍ¤¬²×Îõ¤Ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÄÉ·â¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¼ÄÄÍ¤¬MMAÅ¾¸þ2ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÔË¾¤ÎRIZIN½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆÀ°Õ¤ÎÂÇ·â¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÎ±¤á¤¿¼ÄÄÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÂÇ·â¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö±¦¤Î¹ç¤ï¤»¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¤Èµ»½Ñ¤ò¾Î»¿¡£¥À¥¦¥óÄ¾¸å¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î°ì½Ö¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¡Ö¤¨¡¢»ß¤á¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö´°Á´¤ËÈô¤ó¤Ç¤ë¤«¤é»ß¤á¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤È½ÃÇ¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¡¡KO¥·¡¼¥ó¤Î¥¹¥í¡¼¥ê¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢ÉÚß·¤Îº¸±¦¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò´°Á´¤Ë¸«ÀÚ¤Ã¤¿¼ÄÄÍ¤¬¡¢Í¾Íµ¤Ç±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¯ÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿°ì·â¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ë¶¯ÂÇ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¼ÄÄÍ¤¬¡È¥É¥ä¤Ã¤Æ¡É¤«¤éÄÉ·â¤È¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¤Ï·òºß¤À¤¬¡¢²òÀâ¤Î¹âºä¹ä¤Ï¥À¥¦¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¼ÄÄÍ¤Ï¡Ëº¸¼Ð¤á¸å¤í¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤º¤é¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤òÆ§¤á¤ë±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶¯ÂÇ¤òÅö¤Æ¤ì¤ë¡¢¸å¤íÂ¤Î²Ù½Å¤â¤«¤±¤ì¤ë¡£À¨¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁí¹ç¥ë¡¼¥ë¤Ç¤â°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÂÇ·â¤Îµ»½Ñ¤òÂçÀä»¿¡£¼ÄÄÍ¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢¼¡Àï¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁ°²óÇÔ¤ì¤¿¥Ò¥í¥ä¤Ø¤ÎºÆÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£