¸µSKE48¤Î¹¾äÆÍµÆà¤µ¤ó¤¬¡ÖBUBKA¡×¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë 2·î¹æ¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥ÈÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥¢¥ëÅ·»È¤Î¹¾äÆÍµÆà¤µ¤ó
¹¾äÆ¤µ¤ó¤Ï»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡¢É½»æ¥«¥Ã¥È¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¤Ï¡¢Å·»È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿ÂçÃÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ç¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå»Ñ¤â¸ø³«¡£Çò¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¤·¤Æ¡¢ÍÅ±ð¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþÈþ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÃ¸¤¤¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹¾äÆÍµÆà¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤¨¤´¤æ¤¦¤Ê¡¡25ºÐ¡¡2000Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È T162 2011Ç¯10·î¡¢SKE48Âè5´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2023Ç¯Ëö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOnly Lonely¡×¤¬È¯ÇäÃæ¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@egoyuna_329¡Ë¡¢Instagram¡Ê@egochan_329¡Ë