Ãæ¹ñ¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®·úÀß¡¢¡Ö²ÃÂ®Áö¡×¥â¥Ç¥ë¤ËÆÍÆþ
2025Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®»º¶È¤Ï¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î³ÈÄ¥´ü¤ò·Þ¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®·úÀß¤ÏÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¡Ö²ÃÂ®Áö¡×¥â¥Ç¥ë¤ËÁ´ÌÌÅª¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÅÅ»Ò¾ðÊó»º¶ÈÈ¯Å¸¸¦µæ±¡»±²¼¤ÎìÐíì¸ÜÌä¡ÊCCID¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï29Æü¡¢26Ç¯¤Î¾ðÊóÄÌ¿®¡ÊIT¡Ë¤Î¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¸¦µæÊó¹ð¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÎÈ¯Å¸¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Ç¯¤Ë¤Ïµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²ó¿ô¤¬À¤³¦¤Ç300²ó¤òÄ¶¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤Ï86²ó¤Ç26¡ó¤òÀê¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Î63¡ó¤Ë¼¡¤°2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢±§ÃèÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÂÇ¤Á¾å¤²Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Åê»ñÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®Ê¬Ìî¤ÎÅê»ñ³Û¤¬À¤³¦Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï21¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®¤Î»º¶ÈÀ¯ºö´Ä¶¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¹©¶È¡¦¾ðÊóÉô¤Ê¤É¤ÎÅö¶É¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯ºö¤ò½¸ÃæÅª¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÄÌ¿®¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î»²Æþ¡¢¾¦ÍÑ²½¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é±ÒÀ±ÄÌ¿®»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
ìÐíì¸ÜÌäÄÌ¿®»º¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½ùÄª¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ë¥·¥Ë¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®»º¶È¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê·úÀß¤ÈÂç½°²½¤·¤¿±þÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø²ÃÂ®Áö¡Ù¤ÎÃÊ³¬¤ËÁ´ÌÌÅª¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¡Ø±§Ãè¤ÈÃÏ¾å¤¬Í»¹ç¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¡ÙÎÏ¶¯¤¤È¯Å¸¾õ¶·¤òÄè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë