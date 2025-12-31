Ãæ¹ñ¤ÎÀã¤Þ¤Ä¤ê¡¢Âè38²óÂÀÍÛÅçÀãÇî²ñ¤¬³«±à
Ãæ¹ñÅìËÌÉô¤Î¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤ÎÀãº×¤ê¡¢Âè38²óÂÀÍÛÅç¹ñºÝÀãÄ¦¹ï·Ý½ÑÇîÍ÷²ñ¡ÊÀãÇî²ñ¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Àµ¼°¤Ë³«±à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£´ü¤ÎÀãÇî²ñ¤Ï¡ÖÉ¹Å·ÀãÃÏ¡¡»í¾ð²è°Õ¡ÊÉ¹ÀãÀ¤³¦¤Ï»í¾ð¤¢¤Õ¤ì³¨¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡Ë¡×¤ò³Ë¿´¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢·×²èÌÌÀÑ¤Ï150ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢Àã¤ÎÁí»ÈÍÑÎÌ¤Ï12ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡Ö7¡Ü2¡×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È·Á¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢7Âç¥Æ¡¼¥Þ·Ê´Ñ¶è¤È2Âç³ÈÄ¥¥¨¥ê¥¢¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÔÂç¤ÊÂç·¿ÀãÁü·²¡¢Àº¹ª¤Ê¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¡¢ËÉÙ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë·Ý½ÑÀ¤È¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿É¹ÀãÊ¸²½¤Î¶Â±ã¡Ê¤¤ç¤¦¤¨¤ó¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ·î¤ÎÏ¢µÙ´ü´ÖÃæ¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥Î¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äË¨¤¨¥Ú¥Ã¥È¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥Î¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏËèÆü¸á¸å0»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤ÎÀµ¸á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÊõ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÎÁÐ»Ò·»Äï¡Ö¥Á¡¼¥º¡×¤È¡Ö¥´¥Þ¡×¤¬¡¢¶ËÃÏ¸ø±à¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¸¥§¥ó¥Ä¡¼¥Ú¥ó¥®¥ó¡ÖÅñ³Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤È¡ÖË¨¤¨¡×¥Ú¥Ã¥È¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë