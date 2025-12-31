£µ¤«·î¤Ç£²È¯¡ÄÅìµþVÆâÄê¤Î½Å°µ¤«¤é´Ù¤Ã¤¿¥¹¥é¥ó¥×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÇíÃ¥¡£Î®·ÐÂçÇð¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÂçÆ£ñ¥ÂÀ¤¬Éü³è¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ëPKÃÆ¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡ÏÎ®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë£³¡Ý£°ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¡¿12·î31Æü¡¿¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡FWÂçÆ£ñ¥ÂÀ¡Ê£³Ç¯¡¿ÅìµþV²ÃÆþÆâÄê¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´õË¾¤òÅô¤¹¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¡×¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥é¥ó¥×Ãæ¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï²¹¸ü¤Ç¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿À³Ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤âº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶ìÇº¤·¤¿£µ¤«·î´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Âç»ö¤ÊÁª¼ê¸¢½éÀï¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®·ÐÂçÇð¤Ï¡¢ÊÆ»ÒËÌ¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤«¤é¸ú²ÌÅª¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Íèµ¨¤«¤éU-18¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡È»³±¢¤ÎÍº¡É¤È¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë³«ºÅÃÏ¡¦ÀéÍÕ¤Î¶¯¹ë¹»¡£Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ï£±Ëü3829¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢ÂçÆ£¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡190¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÈ¾45Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤â¤é¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é½³¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¼¯ÅçÀï¤Î¥ß¥¹¤â¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡ÊÂçÆ£¡Ë¡£
¡¡10·î£µÆü¤ÎU-18¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¡¦16Àá¤Î¼¯Åç¥æ¡¼¥¹Àï¡Ê£°¡Ý£²¡Ë¤ÇPK¼ºÇÔ¤Î¶ì¤¤µ²±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¤éÆÀ¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¥Ã¥«¡¼¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ë±¦¶ù¤Ë·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÂçÆ£¤ÏÞÕ¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¸½¡£¡Öº£Âç²ñ¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Á°´ü¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥´¡¼¥ë¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçÆ£¡Ë¡£´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¸å¤Ï¡¢°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÄêÃå¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¡¢Á°È¾Àï¤Ï£¸ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÅìµþV¥æ¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡½¡½¡£¤½¤³¤«¤é¤¬¶ìÇº¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È£´¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï³ØË¡ÀÐÀî¤È¤Î£³²óÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢²Æ°Ê¹ß¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÌµÆÀÅÀ¤¬Â³¤¡¢¸åÈ¾Àï¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸¢Í½Áª¤â½à¡¹·è¾¡¤Ç£±ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢£µ¤«·î¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£²¤Ä¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤ó¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Éé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë»î¹ç¤¬Áý¤¨¡¢Âç»ö¤ÊÁª¼ê¸¢½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÊÆ»ÒËÌÀï¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶»Ãæ¤ÏÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£Æü¤³¤½¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¤¤ÈÃ¯¤è¤ê¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿ÆÀÅÀ¤À¤¬¡¢ÂçÆ£¤ËÉâ¤«¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤â¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÊø¤µ¤º¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÂçÆ£¡Ë¡£
¡¡Î®·ÐÂçÇð¤¬ÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Âç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÇúÈ¯¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿Ãç´Ö¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Í¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
