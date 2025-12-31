¡Ö¥á¥ë¥¹¤À¡ª¡×à¤¦¤ÞÇ¯¡¦Ç¯½÷á¿÷·Á¤¢¤¤³¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ª¥¹¥¹¥á¡×Ï·ÊÞ¤ÇÌ¾¸Å²°¥á¥·¤òËþµÊ¡¡10Âå¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é½÷Í¥¤ØÅ¾¿È
¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁ°¤Ë¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¿÷·Á¤¢¤¤³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶°î¤ì¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿÷·Á¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤ª¥¹¥¹¥á¤Î¤ªÅ¹¤¬°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÌ£Á¹¥«¥Ä¤ÈßÖÈÓ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡Âç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ËËËÄ¥¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌ£¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º Äê´üÅª¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ô¥é¥Õ¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤«¤±¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾¸Å²°È¯¾Í¤ÎÏ·ÊÞ¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥«¥Õ¥§ ¥á¥ë¥¹¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£É×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤ËÇ¯ÃË¡¦Ç¯½÷¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¿÷·Á¤ÈÆ±¤¸1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¸á(¤¦¤Þ)Ç¯¡×¤Î¿Í¡¹¡£10Âå¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é½÷Í¥¤Ø¤È²ÚÎï¤ÊÅ¾¿È¤ò¿ë¤²¤¿Èà½÷¤â¡¢Íè¤ë2026Ç¯¤Ë48ºÐ¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤àÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÑÛ¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ëÇÏ¤Î¤è¤¦¡£Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¡ä
¡¦¥á¥ë¥¹¤À¡ª
¡¦¥á¥ë¥¹¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤¼¤Ò¥Ô¥é¥Õ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹
¡¦¿÷·Á¤µ¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡ª
¡¦¤¢¤¤³¤µ¤óÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹
¡¦Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¥Ù¥¿¹û¤ì¤ÊÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦Ì£Á¹¥«¥Ä¤â¤¢¤ë º£ÈÕ¤Ï ¿÷·Á¤¢¤¤³¤µ¤ó ßÖÈÓ¤âÈþÌ£¤½¤¦¤Ç¤¹
¡¦¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤·¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤À¤·
¡¦¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¥¤Ç¤¹¤Í ¤¢¤¤³¤µ¤óÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í ¤É¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹
¡¦¥¬¥Ã¥Ä¥ê¹Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
¡¦Èþ¤·¤¤ Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢²ÈÄíÅª¤Ê°ìÌÌ¤äµ¤¼è¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¿÷·Á¤¢¤¤³¡£Ç¯½÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡¢Èà½÷¤¬¸ø»ä¤È¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£