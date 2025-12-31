Á°²ó²¦¼Ô·âÇË¤ËÆ³¤¯°µ´¬£²È¯¡ª ¿À¸Í¹°ÎÍFWÃÓ°í¼ù¤¬¶»¤Ë¹ï¤à¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÉã¤«¤é¤Î¶µ¤¨¡Ö»î¹ç¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬£±ÈÖ¾å¼ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¡×¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡12·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢£²²óÀï¤Ç¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤È±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡£¥×¥íÆâÄê£³Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëÁ°²ó²¦¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢£²¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢FWÃÓ°í¼ù¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¡£¥ï¥ó¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë40Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Îº¸´ó¤ê¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¤ò°ìÁ®¡£±Ô¤¤°ì·â¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ¤Î10ÈÖ¤Ï¡¢°µ´¬¤Î£²È¯¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡Ê£±ÅÀÌÜ¤Ï¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°¤Ë¹Ô¤¯¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ°ìÊâ²¼¤¬¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡££²ÅÀÌÜ¤Ï¡¢Áê¼ê¤È£±ÂÐ£±¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ë¥¢¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤éÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÓ¤ÎÉã¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿ÃÓÆ©Äª¤µ¤ó¡£¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬£±ÈÖ²¼¼ê¤À¤È»×¤¤¡¢»î¹ç¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬£±ÈÖ¾å¼ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¡×¤È¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤ÆÅØÎÏÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÉã¤ÏºÃÀÞ¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¡£¥³¥Ä¥³¥ÄÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤ò¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤âÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¥³¥Ä¥³¥ÄÎý½¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¹â¹»¤Ç¤âÂ³¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Éã¤«¤é¤Î¶â¸À¤ò¶»¤Ë¹ï¤à¥¨¡¼¥¹¤Ï¡ÖÁ°²ó²¦¼Ô¤òÅÝ¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À£±²ó¾¡¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼¡¤Î¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡ËÀï¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
