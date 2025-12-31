¡Ö¤¼¤Ò³È½¼¤ò¡×Îµ´¬¤Ç¿ÓÂçÈï³²¤ÎËÒÇ·¸¶»Ô ¿ùËÜ»ÔÄ¹¤¬¸øÈñ²òÂÎÀ©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤òÄó°Æ ¼«±ÒÂâÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½àÌÀ³Î²½¤âÍ×Ë¾=ÀÅ²¬¸©
2025Ç¯9·î¡¢Îµ´¬ºÒ³²¤Ë¤è¤ê¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Î¿ùËÜ»ÔÄ¹¤Ï¡¢·úÊª¤Î¸øÈñ²òÂÎÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤ä¼«±ÒÂâÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤ÎÌÀ³Î²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©»ÔÄ¹²ñ¤È¤·¤Æ¹ñ¤ä¸©¤ËÍ×Ë¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¡¢Î»¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12·î18ÆüÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï12·î¤ÎÄêÎã»ÔÄ¹²ñµÄ¤Ç¤¹¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤ËÎµ´¬ºÒ³²¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Î¿ùËÜ»ÔÄ¹¤¬¡¢½»Âð¤ÎÈï³²Ç§ÄêÄ´ºº¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ä´ºº¤Î´ÊÎ¬²½¤ä¸øÈñ²òÂÎÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤ò»ÔÄ¹²ñ¤È¤·¤Æ¹ñ¤ä¸©¤ËÍ×Ë¾¤·¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËÒÇ·¸¶»Ô ¿ùËÜ´ðµ×Íº»ÔÄ¹¡ä¡Ö·úÊª¤Î²òÂÎ¤ÏÁ´²õ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢È¾²õ°Ê¾å¤Î²È²°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÇÑ´þÊª¤Î±¿ÈÂ¤È½èÊ¬¤Î¤ß¤¬À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£È¾²õ°Ê¾å¤Ç¤â²õ¤·¤Æ·ú¤ÆÄ¾¤¹Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³È½¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤âÄó°Æ¤·¡¢Î»¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
