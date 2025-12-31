½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÃÏÊýµÄ°÷¤¬²ñ¸«¡Ö¾¯¿ô°Õ¸«¤äÃÏÊý¤ÎÀ¼¤ÎÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ë¡×¸©Æâ13¿Í´Þ¤àÁ´¹ñ¤ÎÌµ½êÂ°·ÏµÄ°÷218¿Í¤¬Å±²óµá¤á¤ë=ÀÅ²¬¸©
½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤ò¤á¤°¤êÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÌµ½êÂ°·Ï¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¾¯¿ô°Õ¸«¤ÎÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
12·î12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Ä£¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ô¤ò1³äºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Ç¤Ä¤¯¤ëÏ¢Íí²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¡ãÀÅ²¬»Ô ¾¾Ã«À¶»ÔµÄ¡ä¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢¹ñÀ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Ï¤á¤¿»¿Æ±½ðÌ¾±¿Æ°¡×
Ï¢Íí²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ13¿Í¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤ÎÌµ½êÂ°·Ï¤Î218¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬»¿Æ±¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢¨12·î12Æü»þÅÀ¤Î¿ô»ú ¢¨¸©Æâ¤ÎÄ®µÄ¡¢»ÔµÄ¡¢¸©µÄ¤¬»¿Æ±
¡ã°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô ¹â¶¶Î´»Ò»ÔµÄ¡ä¡Öºï¸º¤¹¤ì¤Ð»àÉ¼¤ò¤è¤êÂ¿¤¯À¸¤ß¡¢¾¯¿ô°Õ¸«¤äÃÏÊý¤ÎÀ¼¤ÎÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â¸²Ãø¤ÊÃÙ¤ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÎÀ¯¼£»²²è¤â°ìÁØº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Ï¢Íí²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤â»¿Æ±¤¹¤ëµÄ°÷¤ò½¸¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÄê¿ôºï¸º¤ÎÊý¿Ë¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
