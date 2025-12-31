¡Ú¹ÈÇò¡Û¥¥ó¥×¥ê¡¡STARTO¼Ò¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡¡2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Ï½é¡Ö°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢King ¡õ Prince¤¬¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡King ¡õ Prince¤Ï2018Ç¯¤Ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç½é½Ð¾ì¡£3Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢2¿ÍÂÎÀ©¸å¤Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWhat¡Á¡×¤ò¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È°ì½ï¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¹â¶¶³¤¿Í¡Ö°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£±ÊÀ¥Î÷¤â¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á°Ê¾å¤Ë²æ¡¹¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¨¤¯¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿STARTO¡¡ENTERTAINMENTÀª¡£º£²ó¡¢SixTONES¤È¶¦¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤ÎÉü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£