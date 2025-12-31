¡Ú¹ÈÇò¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¡ÈÃçÌîÂÀ²ì¡É¤ò¤«¤ó¤Ç¡ÈÃçÌî¥À¥¤¥´¡É¡¡¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥¹¤ËÃçÌîÂÀ²ì¤â¾Ð´é¡¡2019Ç¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¼ºÇÔ
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡£Á°²ó¤Î»Ê²ñ¤À¤Ã¤¿¡ØÂè70²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥ß¥¹¤òÍ½¹ð¤·¤Ê¤¬¤éËÁÆ¬¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤«¤ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤Î´üÂÔ¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï¡ÖÃçÌîÂÀ²ì¡×¤ò¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡30Æü¤ËÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¤È¶¦¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¹ç´Ö¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¤Ë°½À¥¤Ï¡Öº£Ç¯¤âÂç³èÌö¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÂÔµ¡¤¹¤ë¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡£Í¾Íµ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¡ÊÍµÈ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ×¡¹¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤¹¤´¤¤Âç¸æ½ê¤ÎÊý¡È¤Ê¤É¤Ê¤É¤Ê¤Î¤Ç¡É¡Ä¡×¤È¤ä¤ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Çº£Æü¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Ëâ¤Î¼ê¤Ï¿³ºº°÷¾Ò²ð¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2026Ç¯1·î4ÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ëÃçÌîÂÀ²ì¤Î¾Ò²ð¤Ç¡ÖÃçÌî¥À¥¤¥´¡×¤È´Å¤¬¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤ËÃçÌî¤â¤Ä¤é¤ì¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
