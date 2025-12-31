¡Ú¹ÈÇò¡Û¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡ª¡×ÂçÀä¶«¡ªÉû²»À¼¤Î¼Â¶·¥È¡¼¥¯Ã´Åö
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤¬£³£±Æü¡¢Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤ÎÉû²»À¼¤Î¼Â¶·¥È¡¼¥¯¡Ö¹ÈÇò¥¦¥é¥È¡¼¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£²ñ¾ì¤ÇÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ï¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡¢Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄ¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤Æ¹ÈÇò¤ÎÍÍ»Ò¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤â¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ÈÇò¥¦¥é¥È¡¼¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¼ç²»À¼¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤½Ð¾ì²Î¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÉñÂæÎ¢¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ëµÒÀÊÆâ¤Î¼Â¶·ÀÊ¤«¤éÉû²»À¼¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡£Æ±¶É¤ÎÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÊüÁ÷¡£