µÈÎÉÂçÌï¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Á£Ë£Ï¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂÄ©Àï¸¢³ÍÆÀ¡¡¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¤ò°µ´¬¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç£²²ó¤ËÄÀ¤á¥×¥í£´Ï¢¾¡
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¢¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£´£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡¡»µÈÎÉÂçÌï¡Ê£Ë£Ï£²²ó£²£·ÉÃ¡Ë¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¡ü¡Ê£³£±Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¡¡
¡¡£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé£²°Ì¡¦µÈÎÉÂçÌï¡Ê£²£²¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê£Ë£Ï¾¡Íø¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé£·°Ì¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¡Ê£²£´¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢£²²ó¤Ë±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È°ìÈ¯¤Ç£Ë£Ï¾¡¤Á¡£ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Á£Ë£Ï¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÎÉ¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÅÝ¤»¤¿¡£Á°²ó¤ÏÁÀ¤¤¤¹¤®¤ÆÈ½Äê¾¡¤Á¡£º¸¥¸¥ã¥Ö¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢£²²ó¤«¤éÂÎ¤¬¤Ê¤ì¤Æ¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¡ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²áµî£³Àï¤Ï¾ï¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤È¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¡×¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¾ï¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Åú¤¨¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤ä¤ë¡×¤È·è¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬Ìµ¤¤¡×¤È¡¢Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÎÉñÂæ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Þ¤Ç¥¦¥§¡¼¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤¬¡Ö·ë¹½¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤Ç¤É¤Î³¬µé¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤ó¤À»×¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï½½Ê¬¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï£×£Â£Á¡¦£×£Â£ÏÅý°ì²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¡£¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ï£±£²·î£±£·Æü¤ËÌµÇÔ¤Î¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë¤òÇË¤ê¡¢²¦ºÂÅý°ì¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¡££µÀïÌÜ¤Ç³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖºÇÃ»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«¿®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤¿£²£²ºÐ¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡þµÈÎÉ¡¡ÂçÌï¡Ê¤¤é¡¦¤À¤¤¤ä¡Ë¡¡£²£°£°£³Ç¯£µ·î£³£°Æü¡¢Âçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡££´ºÐ¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø£±Ç¯¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÀìÇ°¡£ÆàÎÉ¡¦²¦»û¹©¹â¤ÇÁªÈ´¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìÇÀÂç¤Ë¿Ê¤ß£±Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª¤ËÇÔ¤ì£²Ç¯¤ÇÃæÂà¡££²£´Ç¯£¶·î¤Ë£Âµé¡Ê£¶²óÀï¡Ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥×¥íÀïÀÓ¤Ï£´ÀïÁ´¾¡¡Ê£³£Ë£Ï¡Ë¡£¿ÈÄ¹£±£¶£³¥»¥ó¥Á¤Î±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£