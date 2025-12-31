¡Ú¹ÈÇò¡Ûº£ÅÄÈþºù¡õ°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡ª¥Í¥Ã¥È¤¯¤®ÉÕ¤±¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¡Ö»÷¹ç¤¦¡ª¡×
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤È£¶Ç¯¤Ö¤ê£´²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï¸ª½Ð¤·¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¡¢°½À¥¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¾åÉÊ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Öº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤â°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤â¤¤ì¤¤¡£¥É¥ì¥¹¤â¤¦¤¹¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÈÀÖ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤Èþºù¤Á¤ã¤óÆ©ÌÀ´¶ÂçÍ¥¾¡¤Ç¥É¥ì¥¹»Ñ¤âÂçÍ¥¾¡¡×¡Ö°½À¥¤µ¤ó¤Ï¥É¥ì¥¹¤¬»÷¹ç¤¦¡ª¸ªÉý¤¬ÂçÀÚ¡ª¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£