¿åÃ«Ë¡õ°ËÆ£Íö¤¬¥ì¥¢¤ÊÉ×ÉØ¶¦±é¡¡¸ß¤¤¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ë¹âÅè¤Á¤µ»Ò¶ÄÅ·¡Ö¥±¡¢¥±¡Ä·É¸ì¡ª¡©¡×
¡¡¿åÃ«Ë¡õ°ËÆ£ÍöÉ×ºÊ¤¬£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü£²£°£²£µ¡¡°ìÌÐÎÉ½ã¤Á¤µ»Ò¤Î²ñ¡¡¥É¥é¥Þ¤â¤ä¤Ã¤ÆÂçÁû¤®£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£¸ß¤¤¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿åÃ«¡õ°ËÆ£É×ºÊ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢ÊÌ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¿åÃ«¤È¸½¾ì¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ê¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¤Ë¡Ë¡Ø±üÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¿åÃ«¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡£Íö¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È²ñÏÃ¤òºÆ¸½¤·¡¢¡Ö¡ØÍö¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¸Æ¤ó¤Ç¤ë¡Ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿åÃ«¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Íö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡£°ìÌÐ¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤ÏºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡£¡ØÍö¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡ÖÍö¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡ª¡¡¤µ¤ó¤ÏÉÕ¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¿åÃ«¤Ï¡Ö¡ØÍö¤Á¤ã¤ó¡Ù¤À¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯¡¢°ìÌÐ¤«¤é¿åÃ«¤Î¤³¤È¤òÉáÃÊ¤É¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö¡ØË¤µ¤ó¡Ù¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Ï¡Ö¥±¡¢¥±¡¢¥±¡Ä·É¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¤Ç¡¢¿åÃ«¤¬¡Ö¡Ê°ËÆ£¤¬¡ËÍðË½¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡Îã¤¨¤ÐµíÆý¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤¤â¡Ø¤ï¡¼¡ª¡ª¡ª¡Ù¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£