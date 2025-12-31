¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛµÜ¸¶·òÅÍ¤¬£³´§£Ö£³¡ª Âç·ãÆ®·«¤ê¹¤²¤¿°ÂóîÍ¦ÇÏ¤Ë¥²¥¡Ö¥Û¡¼¥×¤ÏÊÖ¾å¤·¤í¤è¡ª·¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¤À¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£³£±Æü¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£²£¶¡Ë¤ò²¼¤·¡¢£Ö£³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
àÀ¤Âå¸òÂåá¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÜ¸¶¤Ï¶â¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿·¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£¸ß¤¤¤¬¥Ë¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤òÁÀ¤¤¹ç¤¦Å¸³«¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢°Âóî¤«¤éÙÝÇË¤ê¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÆ¨¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤ò¿©¤é¤¤Â³¤±¤ëÂç¥Ô¥ó¥Á¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµÜ¸¶¤Ï¥®¥à¥ì¥Ã¥È¤À¤±¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¤È°Âóî¤¬ºÆ¤Ó¥Ò¥¶¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò·è¤á¤¿¡£Ç´¤ëÁê¼ê¤òàËÜ²Èá¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÆÍ¤»É¤·¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿µÜ¸¶¤Ï¡¢Âç¤Î»ú¤Î°Âóî¤Ë¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Û¡¼¥×¡¦°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡£²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¡£»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯¤¨¤¾¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÎÀë¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Û¡¼¥×¤ÏÊÖ¾å¤·¤í¤è¡£·¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¤À¡£¼¡¤Þ¤¿¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤ª¤¦¤¼¡¢¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤è¡×¤È¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤ÇÄ©Àï¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÜ¸¶¤Ï£Ö£´Àï¤Ï£±·î£²£µÆü¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»Âç²ñ¤ÇÌµº¹ÊÌµé¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òÀë¸À¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢£²£°£²£µÇ¯ºÇ¹â¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±´ÑµÒ¤Î¥³¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢ºÇ¹â¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ£²£µÇ¯¤Î²¦Æ»¥Þ¥Ã¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£