第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）が３１日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが３年ぶりに出場した。ミッキーマウスの新たなテーマソング「Ｗｈａｔ Ｗｅ Ｇｏｔ 〜奇跡はきみと〜」をミッキーマウス＆ミニーマウスとともに披露した。

３年ぶりにＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属アーティストが、紅白に帰ってきた。同社タレントを巡っては、２３年に旧ジャニーズ事務所創業者・ジャニー喜多川氏の性加害問題などで、紅白は２年連続出場なしとなっていた。

キンプリにとっては６回目のステージだが、２３年５月に永瀬廉、郄橋海人の２人体制になってからは初めての紅白。永瀬は歌唱直前に「紅白で久しぶりのパフォーマンス、本当にうれしく思います」と笑顔。ミッキーとミニーもともに登壇し「わくわくしているよ」とキンプリとのコラボを喜び、「テレビの前の皆さんも一緒に踊りましょう」とお茶の間へ呼びかけた。

ステージでは、キンプリの２人がミッキーとミニーを囲んで息ぴったりのパフォーマンスで魅せた。

２人は歌唱後、報道陣に対応した。郄橋は「いろんなことを自分で作り上げて、ファンと一緒に景色を見てとても満足した１年でした。ドームライブにミッキーが来てくれたり、なかなかできないことを経験させていただいて」。永瀬は「皆さんに我々の活動の全てを楽しんでもらえた一年」と話した。

来年の目標を聞かれ、郄橋は「今年がすごく自分たちにとって満足のいく結果だったから、来年はまた紅白に出させていただくときに『今年も満足いった』と言いたいし、今年を超えるくらいの勢いで２人で頑張っていきたい」。永瀬も「今年が僕らにとって手応えを感じられるような１年だったので、来年もしっかり各所でいろんな方に注目してもらえるようなことを頑張って、また来年、紅白の舞台に立てるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。