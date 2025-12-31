¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û¥É¥é¥²¡¼¤Î²ÃÆ£ÎÉµ±¡õISHIN¤¬¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¶¯Ã¥¡ª¡¡Á´ÆüJr.Àª¤ÇÄ©Àï¸¢¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ø
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£³£±Æü¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î²ÃÆ£ÎÉµ±¡Ê£²£¹¡Ë¡¢£É£Ó£È£É£Î¡Ê£²£¸¡ËÁÈ¤¬£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡Ê£³£µ¡Ë¡õµÈ²¬À¤µ¯¡Ê£³£·¡Ë¤òÇË¤ê¡¢£±£²£¸Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¶Ë°·³¡Ö²æ¼Øñññð¡×¤Î£²¿Í¤Ï£±£°Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÄ©ÀïÉ½ÌÀ¡£¤³¤ÎÆü¤Î·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£¡õ£É£Ó£È£É£Î¤ÏµÞ½ê¹¶·â¡¢¥»¥³¥ó¥É¤ÎÆ±Ìç¡¢£Ë£Á£É¤Î²ðÆþ¤Ê¤É°¹Ô¤¶¤ó¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£É£Ó£È£É£Î¤¬£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤«¤éµÞ½ê¹¶·â¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤¿²ÃÆ£¤¬¡¢£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤ÎÇØÌÌ¤ËµÈ²¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¤³¤ì¤ò²ÃÆ£¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤ÏµÈ²¬¤Î¸Ô´Ö¤ò½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤²¦¼ÔÁÈ¤¬Ê¬ÃÇ¡£²ÃÆ£¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤ËÈ¯¼Í¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¥Ç¡¼¥ì¡¦¥ë¥Ê¡Ê¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÎÊÑ·¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Î²æ¼Øñññð¤Ø¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÀÄÌøÎ¼À¸¤È¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¤À¤Ã¤¿¡£Ä©Àï¤òÄ¾ÁÊ¤µ¤ì¤¿£É£Ó£È£É£Î¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤é²¶¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤è¡£¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÅç¹ñ¤Î¤ª¥Á¥Ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð¤ÈÎ¼À¸¤Ï¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬²ÃÆ£¡õ£É£Ó£È£É£Î¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤¿Á´Æü¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢¤Ê¤¤¤·¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Î³«ºÅ¤òÄó°Æ¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ë½¸¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Àª¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿£É£Ó£È£É£Î¤Ï¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÎ»¾µ¡£¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤È¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥óËÉ±ÒÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¡¢¥Ð¡¼¥«¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£