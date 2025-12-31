¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õº£ÅÄÈþºù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°°áÁõ¤¬ÏÃÂê ÍµÈ¹°¹Ô¤È¤Î¡È¥«¥é¡¼¡É¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Èº£ÅÄÈþºù¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°°áÁõ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¸ª¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥á¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿º£ÅÄ¤È¡¢¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤¬¾åÉÊ¤Ê¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿°½À¥¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë³«¤±¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°°áÁõ¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¾åÉÊ¤Ç¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÁê±þ¤·¤¤°áÁõ¡×¡ÖÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°½À¥¤µ¤ó¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÍµÈ¡Ê¹°¹Ô¡Ë¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤Î¿§¤òº®¤¼¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Îº£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¢¡¡Ö¹ÈÇò¡×»Ê²ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°°áÁõ¤¬ÏÃÂê
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
