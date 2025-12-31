±ÊÌî²ê°ê¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¼Õºá¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÌî²ê°ê¡¢¼¡²óºî¤Ë¸þ¤±Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥«¥Ã¥È
±ÊÌî¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»ä¤ÏÀèÆü¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Netflix±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¡¢2025Ç¯¡¢¥á¥¤¥È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Äº£¤â¤Þ¤À¿§¡¹¤ÈÆñ¤·¤¯¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢»ä¤«¤é²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¼ê¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤·¤«º£¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤Á¤é¤ò¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤Æ°ì¸Ä¤º¤Ä¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤¤¤Ä¤«¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡×¤Èµ¤·¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·¤Ï2023Ç¯8·î11Æü°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯4¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ÊÌî¤Ï4·î23Æü¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ë¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¤È¤ÎÉÔÎÑ¸òºÝ¡¢´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤ÈÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢±ÊÌî¤ÈÅÄÃæ¤Î»öÌ³½ê¤Ï¸òºÝ¤äÉÔÎÑ¤Î»ö¼Â¡¢Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¡£±ÊÌî¤Ï2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢7·î31Æü¤Ë¤Ï3¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡±ÊÌî²ê°ê¡¢7·î31Æü¤Ë3¥ö·î¤Ö¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·
