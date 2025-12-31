¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò¡×¡ÈÊüÁ÷100Ç¯SP¥á¥É¥ì¡¼¡É¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯³«Ëë¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ö¹Åç¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
º¸¤«¤éÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ12·î31Æü
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÖÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢King ¡õ Prince¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢HANA¤Ï ¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤Ï¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤ÈÂ³¤¯¡£
ÍµÈ¹°¹Ô¡¢CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¡¢Á°ÅÄÏËµ±¡ÊTUBE¡Ë¤Î¡ÖYOUNG MAN¡×¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢Perfume¤Ë¤è¤ë ¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MISIA¤Ï¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¤ò²Î¾§¡£
ILLIT¡¢¡õTEAM¡¢Number_i¡¢BE:FIRST ¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö¤Ë¤è¤ë¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤Ç¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
½é¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÍµÈ¹°¹Ô¤Ëº£¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï¡Ö¹Åç¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£