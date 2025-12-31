¡Ú¹ÈÇò¡ÛÌîÂô²í»Ò¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¡¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡õ¼êÇï»Ò¤Ç¾Ð´é¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡À¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¤¬¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÛÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Î¡ÖYOUNG MAN¡×¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ëÌîÂô¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇÉ¼ê¤¹¤®¤ë¡ª¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÇÃå¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ÎÌîÂô²í»Ò
¡¡³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼êÇï»Ò¤â¤¹¤ëÌîÂô¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤ËÌîÂô¤µ¤ó¤¤¤ë¡Á·ã¥¢¥Ä¡×¡ÖÌîÂô²í»Ò¤À¤±Â¸ºß´¶¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¿¶¤Ã¤Æ¤ëÌîÂô¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¤¬ÄË¤¤¡×¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¿¶¤ë¸µµ¤¤ÊÌîÂô²í»Ò¸«¤é¤ì¤¿¡ª²ù¤¤Ìµ¤·¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
