¡Ú¹ÈÇò¡ÛORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¥Þ¥æ¥ê¥«¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ÖÀäÂÐÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡19Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ORANGE RANGE¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ìº£Ç¯¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¥Þ¥æ¥ê¥«¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¤¬½é¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ORANGE RANGE¡£¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤À¼¤Ç¡ª¡×¤È¤Î¤¢¤ª¤ê¤«¤é¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÈÃ×»àÎÌ¤ÎÊ¿À®¡É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÎáÏÂÈÇ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤â¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÆ±ÍÍ¤Ë¡È½÷»Ò¹â¹»À¸¡É¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤â¡ÖÀäÂÐÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ORANGE RANGE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¡Ö²¶¤é¤ÎÀÄ½Õ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖORANGE RANGE¤Ï¥ª¥ì¤ÎÀÄ½Õ¡×¡ÖORANGE RANGE¤ò¹ÈÇò¤Ç¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡19Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ORANGE RANGE¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ìº£Ç¯¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¥Þ¥æ¥ê¥«¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¤¬½é¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ORANGE RANGE¡£¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤À¼¤Ç¡ª¡×¤È¤Î¤¢¤ª¤ê¤«¤é¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÈÃ×»àÎÌ¤ÎÊ¿À®¡É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÎáÏÂÈÇ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤â¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÆ±ÍÍ¤Ë¡È½÷»Ò¹â¹»À¸¡É¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£