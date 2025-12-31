¡Ú¹ÈÇò¡Û¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ç°ìºÝÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡©¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÎÞ¡×¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤¤Ä¤Ê¤°¹ë²Ú¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ËÁÆ¬¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö&TEAM¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤Î¥ï¥ó¥Ñ¡¼¥È¤òÇ®¾§¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö&TEAM¤¬ï£¡¹¤¿¤ëÂçÀèÇÚ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡×¡Ö¤¦¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¿ä¤·¤Î&TEAM¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÎÞ¡×¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é&TEAM¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö&TEAM²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Î¾§¶Ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×Mrs. GREEN APPLE
¡¡¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×King¡õPrince¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢HANA
¡¡¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò
¡¡¡ÖYOUNG MAN¡×ÍµÈ¹°¹Ô¡¢CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¡¢Á°ÅÄÏËµ±¡ÊTUBE¡Ë
¡¡¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×´öÅÄ¤ê¤é¡¢Perfume
¡¡¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MISIA
¡¡¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×ILLIT¡¢&TEAM¡¢Number_i¡¢BE:FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë
¡¡¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö