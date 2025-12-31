¡Ú¹ÈÇò¡Û¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢Perfume¤ä¥ß¥»¥¹¤È¥ï¥¥ï¥¥À¥ó¥¹¡¡É¨¥¹¥é¤Ï2²ó
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ï¥¥ï¥¥À¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²ñ¾ìÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¡ª¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Î¥ï¥¥ï¥¥À¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡¶ÊÃæ¤Î¼ê¤ò¿¶¤ë¡È¥ï¥¥ï¥¥À¥ó¥¹¡É¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ä¡¢Perfume¡¢Mrs. GREEN APPLE¤È¥ï¥¥ï¥¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÉ¨¥¹¥é¤â2²óÈäÏª¤·¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
