¡Ú¹ÈÇò¡Û19Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎORANGE¡¡RANGE¡¡JK¥À¥ó¥µ¡¼¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖORANGE¡¡RANGE¡×¤¬19Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡07Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¬¥é¥±¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇ®¾§¡£
¡¡²áµî2²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç¤Ï04Ç¯¤Ë¡Ö¥í¥³¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢06Ç¯¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¡¼¥Í¡×¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÈÇò¤Ç¤ÎÆ±¶Ê²Î¾§¤Ï½é¤á¤Æ¡£º£Ç¯7·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ±¶Ê¤Î¡ÈÎáÏÂÈÇ¡É¿·¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Ç¡ÖÊ¿À®¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÉÁ¤¡¢ºÆ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡¿·MV¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¡×¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£À©Éþ»Ñ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£