¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¡Ê38¡Ë¤¬30Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Èó¹Ô¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¸¤ÏÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤È¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£Êì¿Æ¤È¥æ¡¼¥¸¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥æ¡¼¥¸¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢Èó¹Ô¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÈó¹Ô¤ËÁö¤ë¥æ¡¼¥¸¤ò¼«¿È¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¡¢¥æ¡¼¥¸¤ÏÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤¬Â³¤Ãæ³Ø2Ç¯»þ¤ËÂà³Ø½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡£¡ØÂ¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç°ã¤¦³Ø¹»¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¸¤ÏÅ¾¹»Àè¤Ç¤âÈó¹Ô¤ËÁö¤ê¡¢¥æ¡¼¥¸¤ÎÊì¿Æ¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö16ºÐ¤Î¤È¤¤ËËÍ¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¥æ¡¼¥¸¤Ï½Ð¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Ï¤º¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥æ¡¼¥¸¤Ï¡Öº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤ËÃÙ¹ï¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ÇËÍ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ë¤µ¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Ã¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ³Æ»öÌ³½ê¤¬ÂåÉ½¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤¿¤Á¡£ËÍ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÊâ¤Êý¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø¤¢¤Ê¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ÇÍè¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¡Ø¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤Ï¤¤¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸å¤Ç¤É¤«¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¥æ¡¼¥¸¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ø¥¥ß¤¤¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¹ðÇò¡£¥æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¿Í¤«¤é¤â¡Ø¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¡¢É½¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£²¿ÅÙ¤â¥¯¥®¤òº¹¤µ¤ì¤Æ¡¢Êì¿Æ¤â¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤ä¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ì¤ë¤«¤â¡Ù¡Ø¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ò1½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂç¤·¤¯¤¸¤ê¤òÈÈ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤ÇÀÞ¤ì¤¿¹ü¤¬ÈéÉæ¤òÆÍ¤ÇË¤ë¡È³«Êü¹üÀÞ¡É¤ò¤·¡¢1Ç¯´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤Ë¤Ï¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¤À¡×¤È»×¤¤¡¢°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤·»Ï¤á¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°Ë½¸±¡¸÷¤Ï¡Öº£»×¤¨¤Ð¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¿´ÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡×¤È¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤µ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤¤¤¦ºÙ¤¤»å¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ª¤«¤²¤ÇºÇ°¤Î°¤¤¤³¤È¤Ï±¿¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢Êõ¤¯¤¸Åö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤¸¤ã¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¥¥Ä¥¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£